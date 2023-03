Resident Evil 4 Remake : la démo est disponible (+ autres projets de Capcom)

C’était de loin la principale annonce de la conférence Capcom Spotlight d’hier soir : la démo de Resident Evil 4 Remake est disponible dès à présent au téléchargement pour les plateformes PC (via Steam), PS4, PS5 et Xbox Series X/S ! Baptisée « Chainsaw Demo », cette version d’essai nous plonge au tout début de RE4, lorsque Leon arrive dans un village espagnol rempli de zombies pas très frais… La réalisation bénéficie forcément d’un gros replâtrage, même si l’on reste loin des capacités réelles de la new gen (PS5/Xbox Series et PC gaming) ; mais après tout, les nouveaux joueurs ont aussi le droit de découvrir ce chef d’oeuvre. A noter que la démo n’a pas de limite de temps, ce qui signifie qu’elle restera disponible jusqu’à la sortie effective du jeu le 24 mars prochain.



Outre cette belle annonce, Capcom a présenté quelques un de ses autres jeux en développement. Le film d’animation Death Island, basé sur le lore de RE, s’est dévoilé un peu plus (et ce n’est franchement pas terrible), l’extension Sunbreak pour Monster Hunter Rise a présenté ses grosses bestioles ( sortie le 28 avril), Street Fighter 6 a dévoilé de nouvelles arènes et une nouvelle combattante, la version new gen de Ghost Trick: Phantom Detective a l’air tout simplement fantastique, Mega Man Battle Network s’annonce comme une petite pépite au style résolument indé, et le FPS Exoprimal ressemble toujours autant à un joyeux fourre tout blindé de microtransactions. Le jeu sortira le 14 juillet prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et aussi sur le Xbox Game Pass !