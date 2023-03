Xbox Series : après le frigo… le toaster !

Mais qui, au marketing Xbox, est à ce point obsédé par les appareils domestiques de cuisine ? Car cela devient une tendance : après le mini-frigo en forme de Xbox Series X, voilà que la firme de Redmond a donné son accord de licence officielle pour… un grille-pain Xbox Series S ! L’appareil au design improbable a été déniché dans le catalogue d’un distributeur belge, catalogue dans lequel on retrouve d’ailleurs tout un tas de produits dérivés inspirés par la culture geek.

Fan de #XBOX ?

Sortez vos carnet de cheque, il semblerait que le succès du frigo Xbox Séries X ai donné des idées…

– en précommande à 60€ pic.twitter.com/maJPCaVgiT — Gyo Jvfr (@GyoJvfr) March 3, 2023

Hormis son design impayable, le toaster Xbox Series S affiche les spécifications d’un bon grille pain, soit la possibilité de faire griller deux tranches de pain en même temps, 6 préréglages de chauffe, un mode defrost, des pieds anti-dérapants et bien sûr un ramasse miettes. L’appareil sera proposé à la vente à 59,99 euros, et il faudra attendre quelques mois de plus pour s’en procurer un.

A noter le catalogue du distributeur belge contient d’autres produits dérivés Xbox comme par exemple un service de table Xbox ou bien encore une trousse à outils… Halo !