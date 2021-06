Prenant au mot, et avec humour, les critiques sur l’aspect (très) massif de la Series X, Xbox avait dévoilé il y a quelques mois un concept de frigo Xbox aux lignes très proches de celles de la Series X. Une version mini-frigo de ce concept avait ensuite été distribuée à quelques rares influenceurs, comme un point d’orgue de ce qui n’était alors qu’un simple « coup » marketing.



Cette fois, Microsoft est allé un cran plus loin en annonçant que le Xbox Mini Fridge sera finalement disponible à la vente durant les fêtes de fin d’année ! Un teaser de la bête annonce même le mini-frigo « le plus puissant du monde » grâce au « Xbox Velocity Cooling Architecture », et l’on espère bien sûr une sortie en France. Une très bonne conf, un Game Pass plein à ras bord et de l’humour en prime, Microsoft repart décidément du bon pied en ce milieu d’année 2021.