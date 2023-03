Twitter : importante panne en cours pour l’affichage des images et l’ouverture des liens

La semaine commence mal pour Twitter avec une importante panne qui touche le réseau social. Dans la plupart des cas, le réseau social n’affiche aucune image ou vidéos dans les tweets. Il y aussi des problèmes pour ouvrir les liens présents dans les tweets.

En ce qui concerne les images et vidéos, c’est simple : il n’y a rien. On retrouve à la place un espace vide. Pour ce qui est des liens, le problème touche le raccourcisseur d’URL de Twitter. Il faut savoir que Twitter utilise t.co sur chaque lien posté, ce qui lui permet notamment de savoir la popularité d’un lien et avoir des statistiques. Là encore, ça coince et rien ne marche.

Il y a également un autre problème qui touche certains utilisateurs : le site ne fonctionne tout simplement pas. Un message s’affiche : « {« errors »:[{« message »: »Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information », »code »:467}]} ». Il est impossible de voir les tweets ici.

Twitter a réagi à la panne par le biais d’un tweet. « Certaines parties de Twitter peuvent ne pas fonctionner comme prévu en ce moment. Nous avons effectué un changement interne qui a eu des conséquences inattendues. Nous travaillons actuellement sur ce problème et nous vous informerons dès qu’il sera résolu », indique la plateforme. Il n’est pas précisé quand tout reviendra à la normale.