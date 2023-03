PlayStation VR 2 : Sony a joué petit bras sur la partie affichage (OLED PenTile, lentilles de Fresnel, petit « sweet spot », etc.)

Comme souvent lorsqu’il s’agit d’un nouveau matos PlayStation, il a fallu attendre un peu que l’écume des influenceurs un peu « trop influencés » ne retombent pour savoir de quoi il en retourne vraiment. Le PSVR 2 est disponible officiellement à la vente depuis le 22 février dernier, et si les qualités propres au casque ne font aucun doute (noir profond grâce à l’OLED, quelques jeux impressionnants comme GT7, les retours haptiques des manettes ou bien encore l’eye tracking), de plus en plus de voix se font entendre sur des soucis d’affichage (très) rarement rapportés par les premiers testeurs.

Durant les premiers jours du lancement, on a ainsi eu droit à un florilège de qualificatifs élogieux :« du jamais vu », « de l’affichage haut de gamme à un prix moyen de gamme », une « netteté digne d’un écran 4K », etc. Force est pourtant de reconnaitre que les vrais comparatifs « through the lens » (à travers la lentille), les très nombreux retours d’utilisateurs sur l’effet Mura (on va expliquer ça) ou le flou, ainsi que les nouvelles informations dénichées par iFixit dévoilent certains aspect du casque nettement moins reluisants.



Les (nombreux) retours indiquent ainsi que le « sweet spot » (zone de visibilité optimale sous le casque) du PSVR 2 est extrêmement petit, pire encore que celui du Quest 2. Bien positionner son visage pour obtenir l’affichage le plus net possible semble plus compliqué sur ce casque que sur la plupart des casques concurrents dans la même gamme de tarifs. Un petit sweet spot est propre aux casque VR équipés de lentilles de Fresnel, mais le soucis serait ici encore accentué. Bon, le casque est bien positionné sur la tête, le sweet spot a été trouvé ? Alors nombre d’entre vous remarqueront sans doute que l’image est loin d’être aussi nette que sur un moniteur 4K. Il n’y a pas de miracle : le PSVR 2, c’est 2K par œil, et c’est encore moins net que cela lorsque l’on a l’œil à quelques centimètres des pixels de la dalle OLED. L’image PSVR2 « aussi nette que sur l’écran 4K », c’est du bon gros « bullshit » de youtubeur. Le PSVR 2 utilise aussi une algorithme de reprojection pour donner l’illusion d’un framerate élevé, le soucis étant que cet algo génère parfois des saccades sur les gros jeux lors des mouvements rapides (pas que sur les gros jeux d’ailleurs ) sans compter que la persistence (ghosting) supérieure de l’OLED donne parfois de curieux effets de flou lors de ces mêmes mouvements.

Cette image d’Horizon Call of the Mountains n’est pas très nette, mais c’est finalement ce que vous verrez à peu près dans le PSVR 2

Les couleurs de l’OLED sont vibrantes certes, mais la technologie ne peut pas faire de miracles : une dalle de 2000 x 2000 pixels (par œil) ne peut PAS afficher une image aussi nette, avec autant de piqué que les casques VR les plus haut de gamme (Varjo, Pimax). On se demande d’ailleurs comment les gars de Digital Foundry, généralement impeccables, ont pu oser dire que le PSVR 2 affiche les images les plus nettes jamais vues sur un casque VR ; les tests « through the lense » démontent pourtant largement cette assertion. Ou de la difficulté de traiter techniquement de la VR lorsqu’on est avant tout un spécialiste du jeu vidéo sur moniteur classique. Le fait d’avoir autant survendu le PSVR 2 sur des qualités que ce ce dernier n’avait pas (affichage ultra net) a d’autant plus déçu certains utilisateurs que leurs attentes étaient alors très hautes avant de recevoir le casque.

En fait, les comparatifs montrent que le PSVR2 affiche une image moins nette que le Pico 4 (logique, le Pico 4 a des lentilles Pancake et une meilleure résolution) mais aussi que le Quest 2, pourtant de résolution un peu inférieure ! Il se trouve que pour atténuer l’effet de grille de pixels (SDE/screen door effect), Sony a rajouté un filtre de diffusion, ce qui en soi ne devrait pas être pas être particulièrement gênant. Malheureusement, Sony a troqué la dalle OLED RGB de son premier PSVR par une dalle OLED PenTile, qui affiche donc 2 pixels verts pour un pixel rouge et un pixel bleu dans une sous structure en « diamant »… et cela change tout.

Last one, ran it through a PS filter and I think it's a pretty clear match for diamond with all that noise out the way. pic.twitter.com/4Hn3guPnzF — Shahram Mokhtari (@MokhtariShahram) February 25, 2023

Le tandem filtre de diffusion + dalle PenTile crée en effet un énorme effet Mura dans les zones sombres du jeu (en fait visible aussi dans les zones claires mais plus difficilement). La prédominance des sous-pixels verts se détache en quelque sorte sur le filtre de diffusion, ce qui génère des artefacts visuels et donne l’impression que l’on regarde l’image à travers un voile un peu crasseux (dommage pour les noirs profonds du coup). Moins riche en sous pixels, la dalle PenTile produit aussi un peu plus de flou à l’image. Mais pourquoi donc Sony est-il descendu en gamme en choisissant une dalle PenTile au lieu d’une véritable dalle RGB OLED comme dans le premier PSVR ? Sans doute pour une simple raison de coûts.



Un ingénieur d’iFixit a regardé la dalle du PSVR 2 au microscope, et a bien confirmé qu’il s’agissait d’une dalle PenTile, contrairement à ce qu’annonçait Sony qui nous promettait une dalle OLED RGB (vrai RGB = un pixel vert pour un pixel rouge pour un pixel bleu, soit plus de sous-pixels qu’une dalle PenTile à résolution identique). Pour autant il faut garder la tête froide : le PSVR 2 représente un gap technologique énorme par rapport au PSVR premier du nom, certains jeux bénéficient de la puissance de la PS5 (certes trop peu encore), et l’OLED, même avec l’effet Mura, affiche des noirs de toute façon largement plus supportables que les zones grises de l’affichage LCD des Quest 2, Pico 4 et autres. Mais si vous recherchez un casque avec un super piqué, sans effet de flou et encore moins d’effet Mura, alors le PSVR 2 n’est peut-être pas pour vous, et cela, il aurait été sans doute bon que les « influenceurs/testeurs » en glissent un petit mot lors de leurs présentations enthousiastes du casque.