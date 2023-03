Le processeur Exynos pourrait retourner dans les Galaxy S24 de Samsung

Pour la première fois, Samsung a totalement délaissé ses processeurs « maison » Exynos pour ses modèles les plus haut de gamme (Galaxy S23/S23 Plus/S23 Ultra) au profit d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ce qui a considérablement amélioré les performances des S23 vendus en Europe (et donc en France). Est-ce à dire pour autant que Samsung aurait totalement abandonné l’idée d’équiper ses modèles les plus premium avec ses propres processeurs mobiles ? Aussi étonnant que cela puisse paraitre… non.

Won-joon Choi, qui dirige actuellement la division R&D mobile chez Samsung, a tenu à mettre les choses au clair : « Pour cette génération particulière, il s’avère que le Snapdragon a été choisi comme puce capable d’offrir la meilleure expérience utilisateur” explique tout d’abord le dirigeant, qui reconnait indirectement la supériorité des puces Snapdragon. Mais Won-joon Choi ajoute aussitôt : « Nous n’excluons aucune plateforme pour les Galaxy S24, S25 ou un quelconque produit, car notre objectif ultime est de proposer la meilleure expérience utilisateur”. En d’autres termes, l’Exynos n’est pas enterré, mais il faudra que sa prochaine mouture soit capable de rivaliser avec le Snapdragon 8 Gen 3, ce qui est loin d’être gagné.

