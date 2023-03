Windows 11 : un mélangeur de volume plus complet est en test

En l’état, Windows 11 propose un mélangeur de volume assez basique. Un clic dessus permet de régler le volume global… et c’est tout. Microsoft teste en ce moment une nouvelle version qui permet d’avoir un peu plus de contrôle.

Le nouveau mélangeur de volume a fait ses débuts avec la build 25309 de Windows 11, actuellement disponible en test pour les membres du programme Windows Insider qui utilisent le canal Dev. À noter que la fonctionnalité est en cours de déploiement, tous les testeurs ne l’ont pas encore.

Le mélangeur mis à jour est situé dans le panneau des paramètres rapides de la barre des tâches de Windows, auquel on peut accéder en cliquant sur l’icône du volume. Il est possible de gérer le volume pour telle ou telle application, comme on le désire. Une application peut avoir un son plus faible, là où une autre peut en avoir un plus fort par exemple. Bien sûr, le réglage général est toujours disponible.

Microsoft a également ajouté un nouveau raccourci clavier (Win + Ctrl + V) pour ouvrir directement le mélangeur. La table de mixage permet aux utilisateurs de passer rapidement d’une sortie audio à une autre (casque, haut-parleurs, etc), ainsi que de régler le volume de chaque application et d’activer les technologies audio spatiales telles que Windows Sonic et Dolby Atmos.

Microsoft ne dit pas quand le nouveau mélangeur de volume sera disponible pour tout le monde sur Windows 11.