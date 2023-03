Dead Island 2 : 14 minutes de gameplay qui donnent envie d’exploser du zombie !

Après le désormais culte Dead Island, le second volet Dead Island 2 s’apprête à dégainer son armurerie de dingo. Deep Silver et le studio Dambuster tentent une fois de plus de nous appâter avec cette fois une vidéo officielle de gameplay de 14 minutes, et c’est peu dire que les concepteurs du jeu ne manquent pas d’imagination ! La vidéo nous permet de suivre Dani, l’un des 6 persos jouables, et nous dévoile des scènes de shoot dans les rues de Beverly Hills et de Bel Air, des rues qui ici prennent une toute autre allure que dans les nombreuses séries localisées dans ces quartiers de riches.

Les armes sont variées, destructrices, et surtout semblent réellement avoir un impact (il faudra confirmer manette en mains), sans oublier les dégâts localisés avec précision. Il sea aussi possible de customiser cet armement voire de se fabriquer ses propres armes à partir de pièces détachées. Les zombies sont de plusieurs types, des plus classique (contaminés, traînards, sprinteurs) aux plus féroces (mutants Apex) ou intelligents (Variants). Quant à la réalisation générale, elle est de bon niveau, même si l’on peine à constater l’apport des consoles new gen. Dead Island 2 sera disponible le 21 avril prochain sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC (via l’Epic Games Store).