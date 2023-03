Samsung est longtemps resté un acteur discret sur le marché de la réalité mixte. Le fabricant avait pourtant été l’un des premiers à commercialiser un casque VR à utiliser avec son smartphone, le Galaxy Gear, et les toutes premières rumeurs sur des lunettes AR signées Samsung datent de… 2013. En 2014, le Korea Times rapporte même que Samsung travaillerait sur un projet de lunettes AR baptisé « Galaxy Glass » et qu’une présentation aura lieu à l’IFA 2014. Samsung ne présentera aucun appareil en lien avec la AR et il faudra attendre encore 2021 pour avoir confirmation que la technologie intéresse vraiment le géant coréen, sous la forme du leak d’une vidéo interne sensée montrer les appareils futuristes sur lesquels planchent le fabricant, soit les Samsung AR Glasses et les Glasses Lite.

On apprenait aussi dans l’intervalle qu’une équipe de C-lab – un incubateur de projets au sein de Samsung Electronics – a développé l’application Relúmĭno, qui permet de transformer le casque Gear VR en lunettes de réalité augmentée, l’objectif étant ici d’améliorer la vision des personnes atteintes de maladies des yeux. Finalement, Samsung a réellement jeté ses forces dans la bataille avec l’annonce récente d’une plateforme XR commune développée en partenariat avec Qualcomm et Google. Durant cette annonce, Samsung a confirmé qu’il travaillait bien sur des appareils XR, et que ces derniers seraient dévoilés dans un futur « pas si lointain ». Ce futur semble se rapprocher encore un peu plus avec la découverte d’une marque déposée “Galaxy Glasses” aux Etats-Unis, une marque qui couvre « les catégories de casques de réalité virtuelle ; casques de réalité augmentée; Écouteurs; téléphones intelligents ; Lunettes intelligentes ».

Une autre marque déposée, “Samsung Galaxy Ring » semble à priori concerner un appareil de contrôle du casque/lunettes XR, mais l’on apprend que cette marque « est destinée à couvrir les catégories d’appareils intelligents portables sous la forme d’anneaux intelligents pour le suivi, la mesure, la surveillance et le téléchargement d’informations relatives à la santé, à la forme physique et au sommeil ».