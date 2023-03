Dune: The Sisterhood : avenir incertain pour la série préquelle de HBO

La série Dune: The Sisterhood, préquelle du film de Denis Villeneuve (lui même basé sur l’oeuvre de Frank Herbert) destinée à la plateforme HBO Max, semble bien mal embarquée : l’une des actrices principales, Shirley Henderson, aurait abandonné la série, tout comme le réalisateur Johan Renck. Shirley Henderson devait interpréter le rôle de Tula Harkonnen, de l’ordre des Bene Gesserit, quant à Johan Renck il devait être en charge des deux premiers épisodes de la série. Si Johan Renck est parti vers « d’autres projets » selon les termes de la production, on ne sait toujours pas quelle est la cause du départ de l’actrice.

Il se murmure que Renck aurait décidé de certains aspects créatifs et de mise en scène que n’auraient pas accepté la Warner. La recherche d’une nouveau réalisateur pourrait prendre du temps… et empiéter in fine sur le calendrier d’autres acteurs de la série, qui pourraient ne plus être disponibles pour le tournage (parce que contractuellement engagés ailleurs). Un cercle vicieux qui commence à sentir le roussi, d’autant que la série semble réellement marquée du sceau de la malchance : le showrunner original Jon Spaihts avait lui aussi dû quitter son poste pour être remplacé par le tandem Alison Schapker – Diane Ademu-John, avant que ce dernier ne se décide lui aussi à abandonner le projet.