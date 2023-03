Les ordinateurs du futur pourraient fonctionner avec de véritables neurones humains

Et si les ordinateurs « intelligents » du futur fonctionnaient non pas avec des réseaux de neurones artificiels (comme The Thinking Machine) mais avec de véritables neurones humains ? Délirant vous dites ? Pas pour les scientifiques de l’université Johns Hopkins aux Etats-Unis , qui estiment que l’ « intelligence organoïde » de ces machines (IO, qui remplace donc l’IA) pourrait un jour surclasser les systèmes d’intelligence artificielle « traditionnels ». Pour Thomas Hartung, professeur en sciences de la santé environnementale et directeur de l’équipe « IO » , « Nous sommes à un moment où les technologies permettant de réaliser un véritable bio-ordinateur sont arrivées à maturité « .

L’IO pourrait aussi permettre d’atteindre le graal de l’IA, soit l‘IA générale, capable de s’exprimer sur tous les sujets et d’obtenir des résultats corrects dans toutes les tâches cognitives. « L’espoir est que certaines des remarquables fonctionnalités du cerveau humain puissent être réalisées sous forme d’IO » déclare ainsi Thomas Hartung, « comme sa capacité à prendre des décisions rapides sur la base d’informations incomplètes et contradictoires ». Bien évidemment, les cellules cérébrales utilisées dans les IO sont cultivées in vitro, à partir de simples cellules de peau humaine « reprogrammées ». L’utilisation de ces cellules cérébrales pourraient aussi éclairer une partie des recherches sur le cerveau humain, comme si l’on faisait du « rétro-bio-engineering » en quelque sorte.

Qu’en sera t-il des effets de bord éthiques de cette nouvelle génération de machines ? N’y a t-il aucun risque que des IO finissent par atteindre certains niveaux de conscience plus proches cette fois de nos propres capacités intellectuelles et mentales ? Thomas Hartung estime de son ôté que la question n’a pas lieu d’être tant qu’il sera possible d’appuyer sue le bouton off. Le risque serait de créer des systèmes d’IO réellement autonomes.