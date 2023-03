EA licencie brutalement plus de 200 testeurs QA

Electronic Arts n’a pas vraiment la réputation de faire dans la finesse, mais cette fois, il y a tout de même de quoi écarquiller les yeux : l’éditeur américain vient en effet de licencier plus de 200 employés affectés au contrôle qualité, des employés qui travaillaient jusqu’ici dans le studio de Baton Rouge, et ce sans aucun préavis. Certains des salariés concernés racontent avoir été convoqués dès 8 heures du matin pour une réunion de licenciement avec effet immédiat. Pire encore, les chefs de projets qui supervisaient ces salariés n’avaient pas été prévenus de leur licenciement, ce qui a engendré une énorme pagaille et de gros soucis d’organisation.

La plupart des testeurs QA étant des prestataires au statut précaire, on mesure un peu mieux la brutalité de la méthode. Le studio de Baton Rouge pouvant compter jusqu’à 500 salariés lors des périodes de dev intenses, il ne fait guère de doutes que le licenciement sec de 200 salariés a eu un impact considérable. Au passage, le FPS compétitif Apex Legends n’a plus de testeurs ! Histoire de parfaire cette impression de gestion du personnel à la hache, il semble que certains des testeurs QA concernés venaient d’être formés pour leur nouveau poste. Les employés licenciés ont tout de même eu droit à deux mois de salaires en guise d’indemnités de licenciement, ce qui reste en deçà des montants prévus pour certains contrats de travail. EA commence bien mal l’année…