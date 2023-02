Alpha65 Fast Charger : le chargeur GaN 65 W qui ne ressemble à aucun autre

L’Alpha65 Fast Charger n’est vraiment pas un chargeur GaN (65 w) comme les autres. En terme de specs, on se retrouve pourtant face à un chargeur GaN des plus classiques, avec deux ports USB-C offrant respectivement 65W et 20W de puissance, et un port USB-A de 18W. Trois appareils peuvent être rechargés en même temps, mais pour une question de puissance de charge, on sera bien avisé de n’utiliser que le port 65w pour recharger un MacBook Pro 16 pouces par exemple. Pour rappel, les chargeurs GaN contiennent un semi conducteur, le nitrure de gallium, qui permet de réduire la taille des chargeurs grâce à sa capacité à beaucoup moins chauffer que le silicium.

La fiche de prise électrique ne sera sans doute pas compatible avec votre installation mais il existe des adaptateurs…

Revenons donc à l’Alpha65 Fast Charger, qui se distingue donc de la concurrence en chargeur GaN par… son look. Le chargeur ressemble en effet à un mini robot (dont les yeux LED s’allument), qui disposent de petites jambes articulées et d’oreilles amovibles. Absolument craquant. Ce mignon petit chargeur GaN est disponible à la vente uniquement sur le site du fabricant au prix de 60 dollars. La livraison est assurée vers la France mais il faudra alors compter sur de (lourds) frais de port.