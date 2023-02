Le studio Luminous Production (Forspoken) bientôt absorbé par Square Enix

L’échec critique et commercial de Forspoken (disponible sur PC et PS5) a laissé des traces, et l’impitoyable Square Enix en a rapidement tiré les conséquences : l’éditeur japonais annonce que Luminous Productions, à qui l’on doit donc Forspoken, va être absorbé – sans être totalement digéré – : « Cette fusion s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société pour renforcer la compétitivité des studios de développement du groupe » déclare l’éditeur, « un objectif énoncé dans sa stratégie commerciale à moyen terme actuelle. Square Enix a développé de nombreux jeux AAA haute définition et possède une grande quantité de propriétés intellectuelles et de contenus. Luminous Productions est quant à elle dotée non seulement de capacités de développement de titres AAA mais aussi d’une expertise technique dans des domaines tels que le développement de moteurs de jeux. L’association des deux entités renforcera encore la capacité du groupe à développer des jeux HD »

L’échec de Forspoken coûte cher au studio Luminous Productions

Chez Luminous Productions, on continue d’affirmer que le studio planchera sur de nouveaux titres :« Nous apprécions que vous fassiez ce voyage avec nous et nous sommes impatients de continuer à créer de nouveaux divertissements et expériences en faisant partie de la famille Square Enix. » Cette déclaration semble pourtant peu compatible avec une stratégie de renforcement. A priori, les développeurs du studio seront principalement appelés sur d’autres projets, à moins que « les nouveaux divertissements et expériences » concernent justement ces jeux développés en collaboration.