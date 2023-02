Xbox Games With Gold : les jeux offerts en mars 2023

Microsoft partage aujourd’hui la liste des jeux Xbox qui seront offerts en mars 2023 avec le programme Games with Gold. Cela concerne tous les joueurs qui ont un abonnement au Xbox Live, celui-ci permettant de jouer en ligne. Pour rappel, il y avait quatre jeux offerts auparavant, contre deux maintenant. Cela s’explique par une décision de Microsoft de ne plus offrir de jeux Xbox 360, et ce depuis le 1er octobre 2022.

Jeux offerts en mars avec le Xbox Game with Gold

Le premier jeu Xbox offert est Trüberbrook (du 1er au 31 mars). Explorez le charmant village allemand de Trüberbrook, pendant les années 60. Mais les apparences pourraient bien être trompeuses… Ce titre solo rempli de mystères et de science-fiction propose un monde créé à la main à l’aide de maquettes miniatures. Découvrez des failles vers d’autres réalités, rencontrez des scientifiques un peu fous et battez-vous pour l’amour tout en tâchant de sauver le monde.

Le deuxième jeu est Sudden Strike 4 – Complete Collection (du 1er au 31 mars). Profitez du jeu de stratégie en temps réel classique prenant place durant la Seconde Guerre mondiale et de ses cinq extensions. Dirigez vos armées, quel que soit leur camp, lors d’affrontements iconiques à Dunkerque, dans les paysages enneigés de la Finlande, au milieu des déserts arides de l’Afrique ou en pleine mer, avec les combats navals du Pacifique. Jouez en solo comme en multijoueur et menez plus d’une centaine d’unités différentes au combat dans onze campagnes.

Enfin, le troisième jeu Xbox offert est Lamentum (du 16 mars au 15 avril). Plongez dans une folie que l’on ne voit ordinairement que dans les pires cauchemars. Jusqu’où irez-vous pour sauver celle que vous aimez ? Le coût pourrait s’avérer inestimable pour le jeune aristocrate Victor Hartwell. Tentez de lever le voile sur le mystère et affrontez de terribles créatures. À qui ferez-vous confiance ? Avez-vous une chance de survivre ? La seule nuit que vous passerez dans le Manoir de Grau Hill pourrait être votre dernière.