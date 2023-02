La mission habitée Crew-6 annulée à 2 minutes du décollage

C’est un évènement suffisamment rare pour être rapporté : la mission habitée Crew-6, qui devait envoyer 4 astronautes vers la Station Spatiale Internationale, a été annulée aujourd’hui à exactement 2 minutes et 14 secondes du décollage ! Les astronautes Stephen Bowen, Warren Hoburg, Andrey Fedyaev et Sultan Al-Neyadi étaient bien installés dans la capsule Crew Dragon, mais l’équipe au sol a pris la décision de tout arrêter à quelques poignées de secondes de l’envol du Falcon 9. Le soucis serait technique : les capteurs de la fusée ne remontaient pas de valeurs exploitables pour le mélange TEA-TEB nécessaire à l’allumage des moteurs, et forcément en ce cas, la moindre incertitude aboutit à une annulation de vol.

Suite à l’annulation, les astronautes ont encore attendu plusieurs dizaines de minutes sur leurs sièges avant de pouvoir quitter l’habitacle de la capsule, le temps de purger les réservoirs du Falcon 9 (et oui, il faudra recommencer toute la procédure depuis le début). Face aux incertitudes de la météo pour le mardi 28 février, la prochaine tentative de vol du Crew-6 se tiendra le jeudi 2 mars à 6h34, heure de Paris.