Sosh lance un forfait 130 Go à 15,99€

Sosh aime bien lancer de temps en temps de nouveaux forfaits. C’est le cas aujourd’hui avec l’opérateur d’Orange qui propose un forfait 130 Go visant à satisfaire ceux qui ont beaucoup besoin d’Internet.

Le forfait de Sosh propose les éléments classiques de nos jours, avec les appels, SMS et MMS en illimité en France. On retrouve aussi un quota Internet de 130 Go, ce qui devrait suffire pour beaucoup de personnes.

Il y a également la possibilité d’utiliser son forfait à l’étranger. L’usage depuis l’Europe et les DOM permet là encore d’avoir les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est par contre en recul par rapport à celui disponible en France. Les clients ont le droit à 20 Go ici.

L’offre est disponible dès maintenant sur le site de Sosh au prix de 15,99€/mois. Elle est réservée aux nouveaux clients. Si vous avez déjà un forfait, vous pouvez tenter d’approcher le service client pour avoir cette offre, mais il est possible qu’il refuse. Dans ce cas, vous pouvez faire une double portabilité, c’est-à-dire faire une migration chez SFR (RED), Bouygues Telecom (B&You) ou Free Mobile, puis revenir chez Sosh ensuite, le tout en gardant votre numéro de téléphone.

À noter que l’offre de Sosh est proposée temporairement, mais il n’est pas précisé quelle est la durée. Aussi, il n’y a pas de 5G.