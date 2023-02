🔥 Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mars 2023

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en mars 2023 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Entrevías : Saison 2 (Wrong Side of the Tracks: Season 2)

Date : 1/03

Synopsis : Lorsque sa petite-fille ado est victime des trafiquants de drogue qui envahissent son quartier, un vétéran de guerre exaspéré décide de prendre les choses en main.

Tricher C’est Gagner (Cheat)

Date : 1/03

Synopsis : Entre remue-méninges et bluff, ce jeu télévisé attend de ses participants qu’ils trichent pour remporter le gros lot. La seule règle ? Ne pas se faire prendre !

Coincés ! : Saison 2 (Framed! A Sicilian Murder Mystery: Season 2)

Date : 2/03

Synopsis : Alors que la police est toujours à la recherche du meurtrier de Gambino, les conséquences de ce crime affectent encore un peu plus Valentino, Salvo et leurs proches.

Masameer County : Saison 2

Date : 2/03

Synopsis : Avec un regard humoristique sur une Arabie saoudite en pleine mutation, cette saison compte une périlleuse mission, un tour en ascenseur fracassant et un lancement de fusée raté.

Sex/Life: Saison 2

Date : 2/03

Synopsis : En quête de la vie de ses rêves, Billie relève de nouveaux défis, et découvre de nouveaux désirs. Mais parviendra-t-elle à décrocher le gros lot ?

Next in Fashion : Saison 2

Date : 3/03

Synopsis : Le top modèle Gigi Hadid rejoint Tan France et un panel d’experts pour la deuxième saison d’une impitoyable compétition qui devra élire la prochaine star de la mode.

Les Liens sacrés du divorce (Divorce Attorney Shin)

Date : 4/03

Synopsis : Marqué par une tragédie personnelle, un ancien pianiste devenu avocat spécialisé dans les divorces ne recule devant rien pour faire gagner ses clients.

YOU : Saison 4 – Partie 2 (épisodes 6 à 10)

Date : 9/03

Synopsis : Joe s’envole pour Londres dans l’espoir d’enterrer le passé et de repartir à zéro. Mais sur le chemin hasardeux de sa rédemption, une nouvelle obsession le captive déjà.

The Glory – Partie 2

Date : 10/03

Synopsis : Des années après avoir été victime d’horribles agressions au lycée, une femme fomente un plan bien rodé pour assouvir son désir de vengeance et faire payer les coupables.

Rana Naidu

Date : 10/03

Synopsis : À Bollywood, Rana Naidu est réputé pour sa capacité à gérer n’importe quelle situation… ou presque. Son père, tout juste libéré de prison, est peut-être l’exception à la règle.

Outlast : Au bout de nous-mêmes

Date : 10/03

Synopsis : Au fin fond des étendues sauvages de l’Alaska, 16 survivalistes s’affrontent. Mais ces loups solitaires devront faire corps pour espérer remporter le très gros lot.

Ariyoshi Assists

Date : 14/03

Synopsis : D’habitude, c’est lui l’animateur. Mais cette fois-ci, Ariyoshi laisse une équipe de célébrités se relayer aux commandes, pendant qu’il joue les assistants perplexes.

La Loi de la jungle (The Law of the Jungle)

Date : 15/03

Synopsis : Dans la jungle, douze athlètes collaborent ou sabotent les efforts de leur équipe pour remporter une part du pactole. Une compétition mentalement et physiquement féroce où chacun a son prix.

Shadow and Bone : La saga Grisha – Saison 2

Date : 16/03

Synopsis : En fuite après leur confrontation avec Kirigan, Alina et Mal trouvent de nouveaux alliés… mais assument des choix tragiques dans leur quête d’amplificateurs mythiques.

Le Blues du Maestro (Maestro in Blue)

Date : 17/03

Synopsis : Un musicien part organiser un festival sur une île paradisiaque, où il entame une histoire d’amour inattendue et se retrouve mêlé aux problèmes des autres.

Hasta el cielo : La série (Sky High: The Series)

Date : 17/03

Synopsis : À la mort de son mari, Sole décide de rejoindre un gang afin de subvenir aux besoins de son fils, quitte à déchaîner le courroux de son propre père.

Battle massive (Dance 100)

Date : 17/03

Synopsis : Avec 100 000 dollars en jeu, huit chorégraphes imaginent des créations de plus en plus complexes avec de plus en plus de danseurs d’élite, qui constituent également leur jury !

La Cité invisible : Saison 2 (Invisible City: Season 2)

Date : 22/03

Synopsis : Après s’être réveillé dans de l’eau sacrée, un père recherche désespérément sa fille et découvre en chemin sa véritable nature enfouie au plus profond de son être.

Son royaume : Saison 2 (The Kingdom: Season 2)

Date : 22/03

Synopsis : Une lutte épique entre le bien et le mal marque la dernière saison de « Son royaume » qui suit Emilio Vázquez Pena, pasteur désormais favori de la course à la présidence.

The Night Agent

Date : 23/03

Love Is Blind : Saison 4

Date : 24/03 (épisodes 1 à 5) – 31/03 (épisodes 6 à 8)

Synopsis : D’autres célibataires veulent croire en l’amour plutôt qu’au physique et intègrent les capsules pour flirter, chavirer et dénicher la perle rare à épouser. Bonne chance !

Wellmania

Date 29/03

Synopsis : Vivre vite, mourir jeune, telle était la devise de Liv jusqu’à ce qu’un problème de santé lui fasse suivre le chemin parfois dangereux du bien-être et de la guérison.

Furtive (Unseen)

Date : 29/03

Synopsis : Une femme de ménage quelconque recherche désespérément son mari tandis qu’une sombre conspiration ravive des tragédies passées, pour finalement la conduire au pire.

Unstable

Date : 30/03

Synopsis : Un fils introverti se voit contraint de travailler pour son père, un PDG aussi excentrique que talentueux, afin de le sauver du désastre, et son entreprise avec !

Riverdale : Saison 7

Date : 30/03 – nouveaux épisodes chaque semaine

Synopsis : Le drame policier surnaturel revient pour sa septième saison… et sa conclusion.

Sawako : Kimi ni Todoke (From Me to You: Kimi ni Todoke)

Date : 30/03

Synopsis : Isolée en raison de son allure sinistre, Sawako a du mal à s’intégrer, jusqu’à ce qu’un camarade de classe extraverti l’aborde, éclairant sa vie d’un rayon de soleil.

Copycat Killer

Date : 31/03

Synopsis : Quand une série de meurtres sordides jette une ville dans le chaos, un procureur opiniâtre se voit contraint de jouer au chat et à la souris avec un dangereux manipulateur.

Moi, Georgina : Saison 2 (I Am Georgina: Season 2)

Date : Prochainement

Synopsis : Parfois, les meilleurs et les pires moments tombent en même temps. Accompagnez donc la star internationale Georgina Rodríguez sur les montagnes russes de sa vie !

Agent Elvis

Date : Prochainement

Synopsis : Dans cette comédie d’animation pour adultes, Elvis troque ses habits de scène pour un réacteur dorsal et rejoint un programme d’espionnage secret pour combattre les forces du mal.

FILMS

Ce soir, tu dormiras avec moi (Tonight You’re Sleeping with Me)

Date : 1/03

Synopsis : Engluée dans un mariage sans passion, une journaliste doit choisir entre son mari distant mais aimant et un jeune ex fringant qui réapparaît soudain dans sa vie.

Ce sera toi (Love At First Kiss)

Date : 3/03

Synopsis : Javier peut voir l’avenir… et sait enfin qui est l’amour de sa vie. Un seul souci : elle est en couple avec son meilleur ami.

Loin d’ici (Faraway)

Date : 8/03

Synopsis : Après avoir hérité d’une maison sur une île croate, une femme se lance sur un coup de tête dans un voyage qui lui redonne la joie de vivre et lui ouvre la porte d’un nouvel amour.

Quand tout s’emballe (Have a nice day!)

Date : 10/03

Synopsis : Un animateur radio retraité prend un petit job dans un supermarché pour pouvoir assister à une fête chez son ancien employeur, et peut-être y retrouver l’amour de sa vie.

Luther : Soleil déchu (Luther : The Fallen Sun)

Date : 10/03

Synopsis : Hanté par un meurtre non résolu, John Luther, brillant policier londonien en disgrâce, s’évade de prison pour traquer un sinistre tueur en série.

Pas trop tôt (Still Time)

Date : 16/03

Synopsis : Dans cette comédie dramatique où le temps joue des tours, un bourreau de travail aimerait ralentir, mais chaque jour sa vie fait un bond d’une année.

Le Roi des ombres (In His Shadow)

Date : 17/03

Synopsis : Après la mort de leur père, deux demi-frères se retrouvent opposés l’un à l’autre au sein d’un conflit qui pourrait tout embraser et avoir des conséquences tragiques.

Noise

Date : 17/03

Synopsis : Après avoir ramené sa famille dans la maison de son enfance, un homme mène une enquête sur un accident d’usine dans lequel son père était impliqué, et découvre de lourds secrets.

L’Éléphante du magicien (The Magician’s Elephant)

Date : 17/03

Synopsis : Un jeune garçon volontaire relève le défi lancé par un roi : accomplir trois tâches impossibles en échange d’une éléphante magique… et de la chance de réaliser sa destinée !

Johnny

Date : 23/03

Synopsis : Après avoir été condamné à travailler dans un hospice, un ancien criminel se lie d’amitié avec un prêtre bienveillant qui va bouleverser sa vie.

De haut vol (Chor Nikal Ke Bhaga)

Date : 24/03

Synopsis : Une hôtesse de l’air et son petit ami doivent voler des diamants pour rembourser une vieille dette, mais le plan vire à la catastrophe quand l’avion est détourné.

Kill Bok-soon (Kill Boksoon)

Date : 31/03

Synopsis : Côté pro, c’est une tueuse à gages réputée. Côté perso, une mère célibataire dépassée. Si tuer ne lui pose aucun problème, élever sa fille adolescente est une tout autre histoire.

Murder Mystery 2

Date : 31/03

Synopsis : Désormais soucieux de faire décoller leur propre agence, les détectives Nick et Audrey Spitz se retrouvent au cœur d’un enlèvement de niveau international, qui les touche de près.

L’Aube des furies (Furies)

Date : Prochainement

Synopsis : Trois redoutables justicières sont réunies pour faire tomber le sinistre syndicat du crime qui contrôle les sombres rues de Saïgon dans les années 90. Un préquel de « Furie ».

DOCUMENTAIRES

L’Affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier (Monique Olivier: Accessory to Evil)

Date : 2/03

Synopsis : De 1987 à 2003, les crimes de Michel Fourniret en font le meurtrier le plus tristement célèbre de France. Simple pion ou complice active, son épouse reste quant à elle une énigme…

MH370 : L’avion disparu (MH370: The Plane That Disappeared)

Date : 8/03

Synopsis : En 2014, un avion comptant 239 personnes à bord disparaît. Cette série documentaire se penche sur l’un des plus grands mystères de notre époque : celui du vol MH370.

Pornhub : Gros plan sur le géant du sexe (Money Shot: The Pornhub Story)

Date : 15/03

Synopsis : Au travers d’entretiens avec des acteurs, des militants et d’anciens employés, ce documentaire propose une immersion au cœur des succès et des scandales de Pornhub.

Apocalypse à Waco : Une secte assiégée (Waco: American Apocalypse)

Date : 22/03

Synopsis : Cette série documentaire comprend des images inédites de la tristement célèbre confrontation de 51 jours entre des agents fédéraux et un groupe religieux armé à bloc en 1993.

New York : Au cœur de l’urgence (Emergency: NYC)

Date : 29/03

Synopsis : Entre hélicoptère et hôpital, les pros d’une équipe de traumatologie new-yorkaise prodiguent des soins vitaux et témoignent de leurs expériences personnelles.

Big Mäck : Braquages et micmac (Big Mäck: Gangsters and Gold)

Date : 30/03

Synopsis : Un homme condamné pour un vol qu’il n’a pas commis passe six ans derrière les barreaux. Des années plus tard, il est à nouveau suspecté. Mais est-il innocent cette fois-ci ?

STAND UP

Chris Rock: Selective Outrage

Date : Diffusion (VO) dans la nuit du 4 au 5 mars à 4H du matin (heure française).

Synopsis : Chris Rock entre dans la légende de la comédie en interprétant un stand-up en temps réel pour le premier événement mondial de Netflix diffusé en direct.

Bert Kreischer: Razzle Dazzle

Date : 14/03

Synopsis : Comme toujours sans vergogne ni chemise, Bert s’exprime sur les émissions corporelles, les intimidations de ses propres enfants et la fin explosive d’un jeu d’évasion en famille.

Mae Martin: SAP

Date : 28/03

Synopsis : Découvrez le nouveau spectacle de stand-up de Mae Martin, scénariste, interprète et humoriste.

POUR LES ENFANTS

Karaté Mouton (Karate Sheep)

Date : 2/03

Synopsis : Pas facile de protéger un troupeau de moutons d’un loup affamé. Mais Wanda et Trico ont plus d’un gadget et d’une prise de karaté dans leur laine !

Ridley Jones : La protectrice du musée : Saison 5

Date : 6/03

Synopsis : Nouveaux pouvoirs, nouveaux outils, nouvelles aventures ! Ridley et les Yeux ne ménagent pas leur peine pour protéger le musée et ses secrets.

Gabby et la maison magique : Saison 7 (Gabby’s Dollhouse: Season 7)

Date : 20/03

Synopsis : Gabby et son meilleur copain Pandy Pattes rencontrent des fées, trouvent des trésors et vivent de folles aventures dans la maison magique. Jouons et chantons avec eux !

Où est notre humaine ? (We Lost Our Human)

Date : 21/03

Synopsis : Oh non, tous les humains ont disparu… Essayez de rétablir la situation en rejoignant Pud et Ham, les deux jolies boules de poils, dans un voyage jusqu’au centre de l’univers !