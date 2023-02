[MWC 2023] Xiaomi dévoile des lunettes AR d’à peine 126 grammes

Le fabricant chinois Xiaomi n’est pas venu les mains vides au MWC de Barcelone. Après la gamme de smartphones Xiaomi 13, Xiaomi a dévoile les Wireless AR Smart Glass Discovery Edition, des lunettes AR encore à l’état de concept . L’accessoire repose sur un affichage MicroOLED (définition angulaire de 58 PPD, soit une très haute densité) à la luminosité élevée (1200 nits), une puce Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1 et des caméras AON embarquées pour le mapping 3D de l’environnement et la fonction de hand tracking. Le rendu est en vrai AR, avec une intégration fine des éléments 3D dans l’environnement réel, à la façon des Magic Leap One ou du casque HoloLens. La batterie à anode de silicium-oxygène a été développée en interne chez Xiaomi, mais le fabricant ne fournit pas d’indications d’autonomie.

Les Wireless AR Smart Glass Discovery Edition sont design et légères (126 grammes) en grande partie grâce aux matériaux utilisés, soit du magnésium, et du carbone. La zone d’affichage et les écrans peuvent être ajustés aux doigts (hand tracking) et le système d’exploitation s’appuie sur la plateforme Snapdragon Spaces XR. En outre, l’accessoire peut s’interfacer et se synchroniser avec des appareils domotiques (enceintes connectées par exemple).

Seul petit bémol en l’état, les Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition ne peuvent fonctionner que couplées à un smartphone Xiaomi 13, mais le fabricant promet une latence extrêmement faible, à 3 ms seulement. Pas de date de lancement ni de prix pour l’instant, sachant qu’il s’agit pour l’instant d’un prototype-concept.