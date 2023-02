Google bloque les sites d’actualité dans la recherche au Canada pour un test

Google opère à un test au Canada qui n’est pas vraiment positif pour les Canadiens puisque le moteur de recherche bloque les contenus d’actualité. Cela concerne pour le moment 4% des Canadiens.

Ce test est en réponse un projet de loi visant à obliger les géants du Web à payer pour diffuser le contenu des médias locaux. Google critique vivement ce projet, tout comme Meta, la maison-mère de Facebook et d’Instagram.

Voici ce qu’un porte-parole de Google a déclaré :

Nous testons brièvement les réponses potentielles des produits au projet de loi C-18 qui ont un impact sur un très petit pourcentage d’utilisateurs canadiens. Nous effectuons des milliers de tests chaque année pour évaluer tout changement potentiel dans la recherche. Nous avons fait preuve d’une transparence totale quant à notre préoccupation concernant le fait que le projet de loi C-18 est trop vaste et que, s’il reste inchangé, il pourrait avoir un impact sur les produits que les Canadiens utilisent et sur lesquels ils comptent tous les jours. Nous restons déterminés à soutenir un avenir durable pour les actualités au Canada et à proposer des solutions pour corriger le projet de loi C-18.