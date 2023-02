Le porno VR aurait une incidence positive sur la fertilité masculine

Qui l’eut cru ? Une étude menée au Danemark par la Cryos International Sperm and Egg Bank (une banque de sperme) apporte un éclairage pour le moins insolite sur la pornographie en réalité virtuelle. Et pour une fois, le porn VR n’est pas cité dans le cadre d’une énième campagne anti-porn sensée prouver les effets délétères pour ne pas dire démoniaque de la consommation de vidéos explicites. L’étude porte ici sur la qualité du sperme de deux groupes d’individus masculins : l’un des groupes visionnait des films pornos « classiques » avant le don de sperme, et le second groupe s’adonnait aux joies du porno en VR (toujours avant un don de sperme).

Et qu’ont remarqué les chercheurs ? Que les donneurs ayant visionné du porn en VR avaient un sperme de bien meilleure qualité en moyenne, avec une augmentation de 50% de spermatozoïdes mobiles (et donc prêts à faire la course de leur vie). Fait étonnant, plus le temps passe entre le visionnage et le don de sperme, et moins l’effet est visible sur la « qualité » de l’éjaculat. Lorsque l’intervalle de temps est de plusieurs dizaines d’heures, le sperme des visionneurs de porno classique est alors le plus fertile des deux groupes (mais ne gagne pas en fertilité).

Les chercheurs peinent encore à comprendre l’influence réelle de la VR sur la fertilité masculine, mais formulent l’hypothèse que le visionnage du porn VR conduirait à une masturbation plus longue et à un surcroit d’excitation (forcément, le « quasi » réel ça excite…). De là à y voir une corrélation avec des spermatozoïdes plus vigoureux… Les résultats de l’étude ont été publiés sur le site Biomed Central.