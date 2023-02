Le marché européen du smartphone atteint son plus bas depuis une décennie

Les analystes de Counterpoint sont formels : le marché européen du smartphone s’est écroulé en 2022, enregistrant une chute globale des ventes de 17% par rapport à 2021. 176 millions de smartphones se sont écoulés en Europe l’an dernier, le plus faible volume de ventes depuis 2012 ! Les résultats sont encore plus catastrophiques sur le quatrième trimestre de l’année, qui a vu l’ensemble des fabricants chuter de plus de 20% (y compris Apple). Habituellement, le Q4 est propice à une embellie des ventes (trimestre des fêtes), mais cette fois, la crise inflationniste a été beaucoup trop forte. La chute inhabituelle des ventes d’iPhone (-28%) a permis à Samsung de garder son leadership en Europe sur le Q4. Seul Xiaomi a limité la casse lors du Q4 avec une baisse limitée à 6%.

Counterpoint note que le lancement de l’iPhone 14 en Europe a été le plus faible lancement d’un nouveau iPhone sur le vieux continent depuis au moins 10 ans. Ces difficultés devraient perdurer en 2023, le marché européen cumulant des salaires moyens (par rapport aux pays anglo-saxons) et un niveau d’inflation record, sans compter que plusieurs pays de la zone euro sont rentrés en récession. Le second semestre devrait être un peu meilleur pour Counterpoint, qui ne s’attend pas à un miracle…