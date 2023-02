Xbox Game Pass : l’offre famille débarque dans de nouveaux pays

Microsoft annonce la disponibilité de son offre familiale du Xbox Game Pass dans six nouveaux pays. Malheureusement, la France ne fait toujours pas partie du lot.

Les six nouveaux pays qui peuvent profiter de l’offre familiale du Xbox Game Pass sont l’Afrique du Sud, le Chili, la Hongrie, Israël, la Nouvelle-Zélande et la Suède. Les membres Insiders Xbox de Colombie et d’Irlande ont accès à cette version depuis des mois maintenant.

Comme son nom l’indique, cette offre propose l’expérience complète du Xbox Game Pass Ultimate à tous les utilisateurs inclus dans l’abonnement. Cela signifie qu’ils bénéficient de tous les jeux de l’abonnement sur les consoles Xbox et les PC, l’EA Play, le Xbox Cloud Gaming, et les autres bonus.

On ne sait pas encore quels seront les prix pour les nouveaux pays qui rejoignent le programme. En Irlande, l’offre est disponible pour 21,99€ par mois.

Voici comment Microsoft présente son offre :