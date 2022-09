Xbox Game Pass Friends & Familly : Xbox confirme l’abonnement multi-comptes

Après les fuites, la confirmation: Xbox vient de dévoiler son nouvel abonnement multi-comptes, le Xbox Game Pass Friends & Familly, qui est pour l’instant en cours de test en Irlande et en Colombie. Microsoft précise que « d’autres pays/régions pourraient être ajoutés dans les prochains mois ». Le tarif de cet abonnement est de 21,99 euros par mois et permet d’ouvrir l’accès au Game Pass à 4 personnes en plus du compte principal (celui du joueur qui paye l’abonnement). Seule contrainte, les 5 personnes rattachés au Xbox Game Pass Friends & Familly devront toutes être situées dans le même pays.

Le contenu de l’abonnement est le même que celui du Xbox Game Pass Ultimate (12,99 euros/mois en abo individuel), soit un accès au catalogue du xbox Game Pass, à EA Play, au Xbox Live Gold et au Xbox Cloud Gaming. Microsoft met aussi en place un système de conversion qui permet de ne pas toucher au montant de son abonnement mais avec des contraintes sur le nombre de jours d’accès au Game Pass Friends & Family, soit :

30 jours au Xbox Game Pass Ultimate = 18 jours au Game Pass Friends & Family

30 jours au Game Pass console ou PC = 12 jours à l’offre Friends & Family

30 jours au Xbox Live Gold = 12 jours au Xbox Game Pass Friends & Family

30 jours EA Play = 6 jours de Xbox Game Pass Friends & Family

Il y en a donc vraiment pour toutes les bourses. En ces temps d’inflation galopante, c’est peu dire que Microsoft se positionne du bon côté de la barrière des prix dans un secteur du JV où la concurrence (on ne nommera personne) s’enlise parfois dans des choix assez discutables.