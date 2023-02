Le Nothing Phone (1) se met à jour vers Android 13

Nothing annonce aujourd’hui la disponibilité d’Android 13 pour son smartphone Phone (1). La mise à jour a fait son apparition la semaine pour les testeurs et elle débarque aujourd’hui pour tout le monde.

Nothing OS 1.5 est la mise à jour qui permet d’avoir Android 13 sur le Phone (1). « Livrant notre expérience utilisateur la plus fluide et la plus sécurisée. Avec de nouvelles fonctionnalités personnalisées excitantes, rien que pour Nothing », indique le constructeur dans un communiqué.

Il y a plusieurs nouveautés au programme, en voici quelques-unes :

Nouvelle application météo personnalisée Nothing

Amélioration de l’interface utilisateur sur l’application Appareil photo

Jusqu’à une augmentation de 50% de la vitesse de chargement des applications

Support multi-langues qui permet différentes langues pour différentes applications.

Services en premier plan. Fermez les applications en arrière-plan en activité directement depuis le centre de notification pour économiser la batterie.

Mode de jeu amélioré. Nouvelle interface utilisateur pour les notifications légères et ajout du tableau de bord Google Jeux. Le tableau de bord prend en charge les captures d’écran, l’enregistrement d’écran, l’affichage des FPS et Ne pas déranger.

Android 13 est disponible dès maintenant au téléchargement pour le Nothing Phone (1), qui est disponible pour 469€. Il suffit d’aller dans les paramètres pour la récupérer.