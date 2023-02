Les Etats-Unis n’ont pas cédé, tout comme l’Inde et l’Arabie Saoudite. L’OCDE n’a pas trouvé d’accord sur un projet de taxe globale sur les géants de la tech mondiale, une situation qui irrite au plus haut point le ministre de l’économie français Bruno Le Maire : « Aujourd’hui les choses sont bloquées, notamment par les Etats-Unis, l’Arabie saoudite et l’Inde. Nous plaiderons pour un déblocage de la situation » a déclaré le ministre lors d’un point presse. « Les chances de succès sont minces » selon le Ministre, qui estime que le moment est venu de passer la main à l’Europe : « Je rappelle que nous avons toujours indiqué que si les pays du G20 et de l’OCDE n’étaient pas capables de se mettre d’accord pour une mise en œuvre pratique de la taxation digitale, nous plaiderions pour sa mise en œuvre européenne. Je pense que nous y sommes ».

La France a déjà sa propre taxe GAFAM, « qui rapporte près de 700 millions d’euros par an » rapelle Bruno Lemaire. Ce montant reste une goutte d’eau face à la perte de taxes issue de l’optimisation fiscale des grands groupes, et bien loin de l’esprit d’une véritable « taxe GAFAM ». Malgré l’échec des négociations à l’OCDE, le second volet de la taxe, soit une imposition minimale de 15% sur les bénéfices des grosses sociétés internationales, pourrait quand même être être activé d’ici les prochains mois. On y croit ?