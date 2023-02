Starlink, la division de SpaceX, teste actuellement un nouveau service de « roaming global » accompagné bien sûr de sa nouvelle formule d’abonnement à 200 dollars/mois. L’objectif est de permettre l’accès à internet (via satellites donc) absolument partout dans le monde, y compris dans les régions où l’installation d’antennes Starlink n’est pas encore autorisée. Ce nouveau service d’itinérance a tout de même quelques failles : Starlink ne garantit pas une connexion permanente et affirme que le roaming global peut s’accompagner de lenteurs ou de coupures d’accès. Un peu dommage tout de même pour un abonnement à 200 dollars/mois…

NEWS: Starlink is testing a new "Global Roaming Service" for $200/mo, plus the standard $599 for Hardware. Will they offer this as an add-on for $65/mo like portability? @RealTeslaNorth @MarcusTuck3 https://t.co/c2vQhtOUL8 pic.twitter.com/kiLMsMkhDY

— Nathan Owens (@VirtuallyNathan) February 17, 2023