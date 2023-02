Sony ferait l’acquisition du studio Ballistic Moon

Certes, Sony n’est pas du genre à racheter un gros éditeur multi-studios à grands coups de milliards, mais accumule tout de même les acquisitions depuis 3 ans (Bungie, Bluepoint Games, Firesprite, Savage Games Studios, Housemarque, Pixel Opus, Nixxes, Valkyrie Entertainment, Haven Studio). Le géant japonais s’apprêterait à mettre la main sur son 20ème studio, voire à officialiser tout simplement ce rachat ! Les rumeurs bruissent en effet depuis plusieurs jours d’un rachat de Ballistic Moon par Sony. Le statut du studio britannique est désormais affiché comme « acquis/fusionné », Sony étant bien mentionné en tant que « maison mère ». Fondé par des anciens de supermassive Games (Until Dawn), Ballistic Moon travaillerait même déjà sur un nouveau gros projet pour la PlayStation.

Mais pourquoi diable Sony s’empêcherait de communiquer publiquement sur cette acquisition ? Peut-être pour ne pas affaiblir son dossier dans le cadre du gigantesque rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, un rachat qui a déclenché l’ire de la puissante FTC et de la non moins puissante CMA britannique. 10 studios rachetés en 3 ans du côté de Sony, cela commence à faire beaucoup, au point que le fabricant japonais souhaite peut-être faire profil bas histoire de faire oublier qu’il reste de loin le leader du marché et que sa fringale d’acquisitions vaut largement celle de Microsoft.