Hellboy : un second reboot est dans les tuyaux

Près de 15 ans après les deux opus de Guillermo del Toro, et 4 ans après le beaucoup plus oubliable Hellboy de Neil Marshall, Millennium Media vient de confirmer que Hellboy: The Crooked Man ( Hellboy : l’Homme Tordu) rentrerait en production dès le mois prochain en Bulgarie. si rien n’a transpiré concernant le castin, on connait au moins le nom du réalisateur et il y a malheureusement de quoi s’inquiéter puisqu’il s’agit de Brian Taylor, à qui l’on doit le nanard Hyper Tension avec Jason Statham en vedette ainsi que le non moins raté Ghost Rider : L’Esprit de vengeance.

Le synopsis est déjà posé : Hellboy et une nouvelle recrue du B.P.R.D. sont bloqués dans les Appalaches rurales des années 1950. Là, ils découvrent une petite communauté hantée par des sorcières, dirigée par un démon local ayant un lien troublant avec le passé de Hellboy : l’Homme Tordu. Ce dernier n’est autre que Jeremiah Witkins, un profiteur de guerre du XVIIIe siècle qui a été pendu pour ses crimes mais est revenu de l’Enfer en tant que diable résidant dans la région… »