Leiji Matsumoto, légende du manga et père d’Albator, est décédé à 85 ans

Le monde du manga et de la japanimation vient de perdre l’un de ses géants : Leiji Matsumoto, à qui l’on doit les chef d’oeuvre Galaxy Express 999 (1977) et Capitaine Albator, s’est éteint il y a quelques jours à l’âge de 85 ans. Albator reste l’un des personnages les plus emblématiques de la japanimation des années 80-90. Le superbe style graphique de la série tout en rondeurs, le cara-design incroyablement inspiré, l’histoire de ce corsaire de l’espace et de son équipage incroyable, tout était en place pour créer l’un des monuments du genre.



La série animée Albator est visible dans son intégralité sur la plateforme ADN

L’aventure de Matsumoto dans l’univers du manga (puis de la japanimation) démarre avec Sexaroïd en 1968, avant le coup d’éclat de Yamato, le cuirassé de l’espace (1974) qui brasse déjà quelques uns des thèmes les plus chers à l’artiste. Capitaine Albator arrive 3 ans plus tard en 1977, tout comme Galaxy Express 999, le manga qui introduira le personnage (à partir du second cycle). Le corsaire de l’espace aura droit la même année à son pendant féminin, Queen Emeraldas. En 2002, Mastuoto livrera son oeuvre somme, L’Anneau des Nibelungen, inspirée évidemment par l’Opéra de Richard Wagner, et toujours avec Albator en personnage principal.



Leiji Matsumoto ne se départissait jamais de sa coiffe ornée d’un sigle de pirate.

Indépassable, le style graphique de Leiji Matsumoto avait ressurgi dans les clips de l’album Discovery de Daft Punk, l’une des plus belles collaborations de pop-culture de ces dernières années. Preuve de sa reconnaissance (méritée) dans le monde de la culture, le maitre mangaka avait été fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2012. Fatigué mais l’œil toujours pétillant, Matsumoto avait aussi fait l’honneur de sa participation à la Japan Expo parisienne de 2019.