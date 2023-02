Meta licencie l’employé qui fournissait des infos à un leaker reconnu

Brad Lynch est sans doute le leaker le plus réputé du secteur de la VR, celui aussi qui a diffusé les fuites les plus saisissantes via sa chaîne YouTube SadlyItsBradley, notamment les plans et schémas détaillés du Meta Quest 2, du Meta quest Pro ainsi que du prochain Meta Quest 3, et ce bien avant le lancement de ces appareils ! Mais qui donc a fourni ces infos précieuses à Brad ?



Meta a mené sa petite enquête pendant plusieurs semaines… et a fini par trouver le coupable, qui ne serait autre que l’employé d’un sous-traitant de Meta. Ce dernier touchait une part des recettes publicitaires de la chaine de Brad en échange de ses informations. Cet échange de bons procédés n’a rien d’illégal en soi du côté du YouTubeur, mais pour l’employé il s’agit clairement d’une rupture de la clause de confidentialité.

Désireux sans doute de faire un exemple afin que de tels agissement ne se reproduisent pas, Meta a publiquement annoncé le licenciement sec du salarié à l’origine de ces fuites. Quant à Brad Lynch, il va désormais devoir se trouver une nouvelle source… sans quoi sa chaine sera sans doute nettement moins intéressante à suivre…

