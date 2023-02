Xiaomi Watch S1 Pro : les specs et les tarifs en fuite

Xiaomi s’apprête à lancer sur le marché la Xiaomi Watch S1 Pro, successeur de la Xiaomi Watch S1. Pour le fabricant chinois, l’objectif est rien moins que de pouvoir exister dans un marché de la montre connectée ultra dominé aujourd’hui par l’Apple Watch. Le leaker SnoopyTech croit savoir de quel métal cette toquante sera faite, et il y a du lourd au menu. La Xiaomi Watch S1 Pro disposerait ainsi d’un écran AMOLED 1,47 pouces (480 x 480 pixels) et serait étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Xiaomi is bringing the Watch S1 Pro to global markets at #MWC23. Pricing starts at €299, Silver and Black.

1.47" AMOLED480 x 480 Display

500 mAh (14 Days) + wireless Charging

5ATM

Pulse and SP02

100 Fitness modes

iOS and Android pic.twitter.com/SjYAKPoRQc

