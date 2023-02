SW: Tales From The Galaxy’s Edge : les versions Quest 2 et PSVR 2 comparées en vidéo

Le PlayStation VR 2 sera disponible à la vente le 22 février prochain, et force est de constater que plus des 2/3 de son catalogue de lancement est composé de titres déjà disponibles sur le Meta Quest 2. Est-ce à dire pour autant qu’il n’y aura pas d’avantages à profiter de ces titres sur le dernier né de Sony ? Un comparatif vidéo entre les versions Meta Quest 2 de Star Wars : Tales From The Galaxy’s Edge et la version du même jeu mais en Enhanced Edition sur PSVR 2 donne un début de réponse : c’est pratiquement le jour et la nuit alors que l’on comprend vite pourtant que le jeu est très loin de tirer tout le parti possible de la puissance de la PS5. Luminosité de l’écran, textures plus fines et détaillées, éclairages maitrisés, couleurs vibrantes, tout est nettement « mieux » sur le PSVR 2, jusqu’au tracking des manettes qui semble nettement plus stable sur le système de Sony (moins d’effets de tremblements).



Alors certes, l’écart n’est pas non plus suffisant pour pousser à l’achat celui qui disposera déjà de ce titre sur son Meta Quest 2, mais la preuve est faite que même avec un minimum d’adaptations, le PSVR 2 saura tirer le meilleur parti d’une ludothèque VR existante. Reste que tout se jouera sur les gros titres, et que pour l’instant rien n’est gagné. L’expérience Horizon ressemble plus à un superbe ride interactif qu’à un vrai jeu (de l’avis même de plusieurs testeurs US), RE Village VR a juste l’air incroyable tout comme GT7 du reste, mais il en faudra beaucoup plus pour vraiment faire concurrence à l’armada de gros titres du catalogue Steam VR (Half Life Halyx en tête). Et comme Sony ne semble pas vouloir développer spécifiquement de gros AAA pour son casque, la balle est bel et bien dans le camp des éditeurs tiers…