Susan Wojcicki, patronne de YouTube, annonce sa démission

Susan Wojcicki, qui est la patronne de YouTube depuis 2014, annonce quitter ses fonctions. Elle sera remplacée par Neal Mohan, l’actuel chef de produit du service de vidéos.

Susan Wojcicki quitte ses fonctions de dirigeante

« Aujourd’hui, après près de 25 ans [chez Google], j’ai décidé de prendre du recul par rapport à mon rôle à la tête de YouTube et de commencer un nouveau chapitre axé sur ma famille, ma santé et les projets personnels qui me passionnent », a déclaré Susan Wojcicki dans une note aux employés qui a été rendue publique. Elle continuera à travailler avec les équipes de YouTube, à encadrer les membres et à rencontrer les créateurs, a-t-elle ajouté.

Susan Wojcicki a déclaré s’être mise d’accord avec Sundar Pichai, patron de Google/Alphabet, pour assumer, à plus long terme, un rôle consultatif au sein de Google et d’Alphabet. « Cela me permettra de faire appel à mes différentes expériences au fil des années pour offrir des conseils et des orientations à travers Google et le portefeuille des sociétés d’Alphabet », a-t-elle indiqué.

« Le moment est propice pour moi, et je me sens capable de le faire parce que nous avons une équipe de direction incroyable en place à YouTube », a-t-elle souligné. « Lorsque j’ai rejoint YouTube il y a neuf ans, l’une de mes premières priorités a été de mettre en place une équipe de direction incroyable ».

Elle a rejoint Google en 1999 et a supervisé le design et la réalisation des produits publicitaires et analytiques de la société pendant 14 ans. Elle ajoute avoir travaillé avec son successeur Neal Mohan depuis près de 15 ans maintenant, alors qu’il avait rejoint Google suite à l’acquisition de DoubleClick en 2007.

Un défi pour son successeur

Ces dernières années, YouTube a été mis sous pression par la montée en puissance des réseaux sociaux, notamment TikTok, qu’il a tenté de concurrencer avec sa plateforme de courtes vidéos qui a pour nom Shorts. YouTube a enregistré 7,96 milliards de dollars de recettes publicitaires au cours du quatrième trimestre, ce qui est inférieur aux attentes des analystes et représente une baisse de 8% par rapport à l’année précédente.