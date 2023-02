John Wick 4 : la bande-annonce finale est remplie d’action

Une nouvelle bande-annonce de John Wick : Chapitre 4 est arrivée et celle-ci se veut remplie d’action. Il s’agit du dernier trailer, le précédant étant sorti au mois de novembre.

Un mot d’ordre pour cette bande-annonce : action ! Cela n’arrête pas, avec John Wick qui se retrouve notamment à Paris au niveau des Champs-Élysées. Les spectateurs ne devraient pas s’ennuyer au vu de de l’action.

Keanu Reeves reprend son rôle dans le quatrième film de la franchise. La nouvelle aventure de John Wick suit l’assassin à la retraite alors qu’il voyage de New York à Paris et du Japon à Berlin pour combattre les acteurs les plus puissants du monde criminel. Alors qu’il affronte de nouveaux ennemis, il retrouve certains alliés et découvre que de vieux amis sont devenus des ennemis.

Keanu Reeves est rejoint par Bill Skarsgård dans le rôle de Marquis, Donnie Yen dans le rôle de Caine, Laurence Fishburne dans le rôle de Bowery King, Lance Reddick dans le rôle de Charon, Rina Sawayama dans le rôle d’Akira, Shamier Anderson dans le rôle de Tracker, Hiroyuki Sanada dans le rôle de Shimazu, Scott Adkins dans le rôle de Killa et Ian McShane dans le rôle de Winston.

John Wick : Chapitre 4 sortira le 22 mars prochain au cinéma. Ce sera le plus long film de la franchise avec une durée de 2 heures et 49 minutes.