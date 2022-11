John Wick 4 : une nouvelle bande-annonce est arrivée

John Wick 4 a aujourd’hui le droit à une nouvelle bande-annonce, avec Keanu Reeves qui est toujours en tête d’affiche. Le premier trailer a été diffusé en juillet dernier.

Dans la nouvelle bande-annonce, John Wick doit défier le Marquis de Gramont, le méchant effrayant incarné par Bill Skarsgård, en combat singulier afin de gagner sa liberté. John Wick se prépare à l’épreuve de force comme s’il s’agissait de son tout dernier combat, avec un tout nouveau costume et des armes à feu. Nous voyons ensuite le héros faire ce qu’il fait de mieux : tuer des gens de façon spectaculaire et surprenante. La bande-annonce le montre en train de monter à cheval dans le désert tout en tirant sur les gens, de frapper la tête d’un homme avec des nunchakus à plusieurs reprises, de découper un homme en morceaux avec une hache dans une boîte de nuit et de s’engager dans un combat rapproché à l’arme blanche avec le personnage de Donnie Yen.

C’est également l’occasion de voir les différents décors du film, dont la ville de Paris avec notamment l’Arc de Triomphe et la tour Eiffel.

John Wick 4 sortira au cinéma le 22 mars 2023. En plus de Keanu Reeves, le casting comprend Bill Skarsgård, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins et Clancy Brown.