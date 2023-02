Riot dévoile The Mageseeker, un action RPG en 2D (trailer)

Le label Riot Forge (qui appartient à Riot Games), à qui l’on doit notamment l’excellent Hextech Mayhem, vient de dévoiler ses prochains titres dans un teaser-trailer. Outre les titres déjà attendus (comme CONV/RGENCE, entre autres), cette séquence de présentation nous permet surtout de découvrir un nouveau venu déjà prometteur, l’action-RPG The Mageseeker, qui permettra aux jouerus d’incarner le mage Sylas. En fausse 2D et avec une DA très travaillée (comme d’habitude chez Riot), The Mageseeker étend toujours plus le lore de League of Legends.

Ce nouveau titre est développé par Digital Sun, ce qui est un énorme gage de qualité puisque ce studio est le créateur du formidable RPG-aventure Moonlighter, dont la DA est une pure merveille (autant le style graphique que les animations d’ailleurs). Le court teaser de présentation nous dévoile aussi quelques uns des lieux où se déroulera l’intrigue (les châteaux de Demacia, Freljord). The Mageseeker est attendu sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch pour le printemps 2023, Un jeu à placer en tout cas dans la liste des AA/indés à suivre…