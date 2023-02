Orange dévoile ses priorités pour 2025 : réseaux, cybersécurité et l’Afrique/Moyen-Orient

Orange a établi les réseaux et infrastructures, la cybersécurité et la zone Afrique-Moyen-Orient comme ses priorités stratégiques à horizon 2025, selon la feuille de route présentée aujourd’hui par la directrice générale du groupe, Christel Heydemann. Le plan s’accompagnera de la mise en place d’un nouveau modèle d’entreprise avec au cœur la responsabilité sociale et environnementale.

« Nous visons de croître durablement en particulier dans nos activités de cybersécurité et en Afrique et au Moyen-Orient. Nous avons déjà posé les jalons du plan : vente d’OCS, projets de consolidation en Espagne et Belgique, acquisitions ciblées en cybersécurité », a-t-elle indiqué, citée dans un communiqué.

Ce plan était dévoilé en parallèle des résultats 2022 de l’entreprise, année au cours de laquelle elle a vu ses objectifs être atteints : son bénéfice net a été multiplié par trois, à 2,62 milliards d’euros, et son chiffre d’affaires est ressorti en légère hausse (+0,5%), à 43,47 milliards d’euros.

En France, son principal marché, ses ventes ont toutefois connu une baisse de 1,1%, à 18 milliards d’euros, malgré la conquête de 339 000 nouveaux clients fibre sur l’année.

Il s’agit des premiers résultats et du premier plan stratégique présentés par Christel Heydemann, arrivée en avril à la suite du départ contraint de Stéphane Richard, l’ex-PDG d’Orange entre 2011 et 2022, condamné en appel dans le dossier de l’arbitrage controversé en faveur de Bernard Tapie.