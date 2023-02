PlayStation Plus sera gratuit le temps d’un week-end pour le multijoueur en ligne

Sony annonce que le multijoueur en ligne normalement proposé avec l’abonnement PlayStation Plus sera offert le week-end du 18 au 19 février. Ainsi, tout le monde pourra jouer en ligne, même ceux qui n’ont pas l’abonnement.

L’accès gratuit au multijoueur en ligne sera disponible aussi bien sur PlayStation 4 que sur PlayStation 5. Tous les jeux seront compatibles. Par contre, il ne sera pas possible de profiter du week-end pour réclamer les jeux offerts en février avec le PlayStation Plus (voir la liste ici). En effet, la gratuité concerne le mode multijoueur en ligne et non le reste de l’abonnement.

Cette gratuité fait partie du Festival of Play. Voici le programme :

🥳 Voici le Festival of Play avec au programme :

– Version d’essai de God of War Ragnarök

– Doubles réductions PlayStation Plus

– Week-end multi en ligne gratuit

– Campagne PlayStation Stars

– Concours Sony Bravia

Les différentes offres du PlayStation Plus

PlayStation Plus Essential :

Deux jeux téléchargeables chaque mois.

Des réductions exclusives.

Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu.

L’accès au multijoueur en ligne.

Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus.

Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

PlayStation Plus Extra :

Fournit tous les avantages du palier Essential.

Propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits du catalogue PlayStation Studios et des partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

PlayStation Plus Premium :

Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra.

Propose environ 340 jeux supplémentaires, dont des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud et un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP.

L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés proposant actuellement le service PlayStation Now. Les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC.

Des versions d’essai à durée limitée seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter.

Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an