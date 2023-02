Lufthansa : une importante panne informatique perturbe le trafic aérien

Le trafic aérien est fortement perturbé aujourd’hui dans les aéroports de Francfort et Munich, les deux plus importants d’Allemagne, en raison d’une panne informatique massive provoquée par des travaux de construction et touchant les vols assurés par le groupe aérien Lufthansa.

Une panne informatique massive a provoqué l’annulation de nombreux vols opérés par Lufthansa, qui détient également Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines.

En raison du manque de place, les avions Lufthansa étant cloués au sol, aucun atterrissage n’a été effectué sur l’aéroport de Francfort durant plusieurs heures. En fin de matinée, certains avions ont pu de nouveau atterrir, mais de façon isolée. À Munich, deuxième hub aéroportuaire du pays, des annulations isolées de vols ont été décidées. Celles-ci concernent principalement les vols intérieurs allemands. Mais certains vols internationaux sont également concernés.

La panne a été provoquée par des travaux de construction dans la région de Francfort, a ensuite détaillé Lufthansa. Quatre câbles Internet exploités par Deutsche Telekom ont été endommagés hier soir, lors de travaux sur une ligne de train, provoquant cette panne. Résultat : le système informatique du groupe, responsable notamment de l’embarquement et l’enregistrement des passagers, a cessé de fonctionner.

Ce soir, Lufthansa annonce sur Twitter que les opérations sont revenues à la normale pour la soirée et la journée de demain. La compagnie aérienne prévient aussi qu’il y aura des grèves ce vendredi aux aéroports de Paris et Munich, invitant les passagers à vérifier si leur vol sera toujours d’actualité.

– As we prepare for the fall out from Friday's upcoming strike, we ask you to check your flight status to stay up to date on last minute changes. Meanwhile, we are working on providing any additional support we can.-

— Lufthansa (@lufthansa) February 15, 2023