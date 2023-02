Bouygues Telecom relance son forfait 5G de 130 Go à 15,99€

Bouygues Telecom a envie de rendre la 5Gun un peu plus accessible et relance donc son forfait qui comprend un quota de 130 Go. Il avait déjà fait une apparition en janvier à l’occasion des soldes et voilà qu’il est de retour aujourd’hui.

Le forfait mobile de Bouygues Telecom comprend les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine. Le quota Internet est de 130 Go, utilisable aussi bien en 5G, qu’en 4G ou 3G si vous êtes dans une zone mal desservie. Il est également possible d’avoir un usage en Europe et dans les DOM, avec là aussi les appels, SMS et MMS en illimité. Par contre, le quota Internet est de 30 Go.

Le prix du forfait 5G 130 Go est de 15,99€/mois, c’est disponible sur le site de Bouygues Telecom. À noter que l’opérateur facture 10€ pour l’envoi de la carte SIM. Et pour ceux qui ont un smartphone compatible, il est possible de choisir l’eSIM plutôt que la carte SIM standard.

Que propose la concurrence ? Chez SFR RED, il existe un forfait 160 Go à 15,99€/mois, mais il se veut 4G. Pour avoir la 5G, il faut débourser trois euros supplémentaires. Du côté de Free Mobile, on retrouve toujours l’offre 210 Go supportant la 5G, avec un prix de 19,99€/mois, 15,99€/mois pour les abonnés Freebox ou 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop. Et Sosh, la 5G n’est tout simplement pas disponible, les clients restent en 4G.