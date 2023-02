Neuralink de nouveau ciblé par une enquête

Après l’enquête fédérale ouverte pour maltraitances animales, Neuralink est de nouveau dans le viseur des autorités pour de possibles infractions à la législation sur l’usage d’agents pathogènes. Le Physicians Committee of Responsible Medicine (PCRM) a contacté l’administration fédérale pour lui faire part de ses préoccupations concernant le traitement par Neuralink des échantillons dont la société avait la charge. Des pathogènes se seraient en effet retrouvés sur des explants retirés de cerveaux de primates, ces mêmes primates utilisés pour les expériences « cerveau-machine » de Neuralink.

Staphylocoques, virus de l’herpès B, on trouverait de tout sur les implants utilisés par Neuralink, et la société de Musk n’aurait pas vraiment prix les mesures nécessaires, et surtout obligatoires, pour s’assurer que ces pathogènes ne puissent pas se répandre dans la nature, notamment lors du transport des échantillons. Un email interne d’un employé de Neuralink semble en effet décrire des conditions sanitaires hasardeuses : « Quiconque entre en contact avec le matériel explanté et contaminé est exposé, et nous sommes préoccupés pour la sécurité des humains « .

Etant donné la gravité des accusations, le Département américain aux transports s’est chargé du dossier. Une enquête est donc actuellement en cours pour vérifier que « les pratiques de Neuralink sont bien en accord avec les lois fédérales, et que l’entreprise fait le nécessaire pour protéger ses travailleurs ainsi que le public de pathogènes potentiellement dangereux » selon les termes d’un porte parole du Département.