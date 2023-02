Bigscreen dévoile un casque VR ultra compact

Bigscreen porte bien mal son nom puisque son premier casque VR est un appareil ultra compact baptisé Beyond. L’éditeur de logiciel VR de visionnage « façon cinéma » tente donc le pari du hardware VR : le casque Beyond ne dépasse pas les 127 grammes sur la balance (ou 170 grammes si l’on y rajoute la sangle de maintien de tête), ce qui en fait de loin le casque VR le plus léger du marché, plus léger même que les 189 grammes du HTC Vive Flow. Malgré ses dimensions réduites, le Beyond ne lésine pas sur les composants haut de gamme, avec notamment deux écrans OLED 5K (5 120 x 2 560 pixels) au taux de rafraichissement de 90 Hz, des lentilles pancake, un FoV de 93° (pas folichon dans l’absolu mais très bien pour un casque aussi compact), sans oublier le tracking 6DoF.



Pour gagner en compacité, Bigscreen a eu l’idée d’utiliser le smartphone pour certains réglages du casque. Plus précisément, ces réglages ne fonctionnent pour l’instant qu’avec un iPhone équipé de la zone de capteur TrueDepth (modèle XR à minima). Des optiques de correction peuvent aussi être rajoutées, ce qui est logique puisque le casque n’est pas du tout adapté aux porteurs de lunettes. Dommage au final qu’un casque aussi compact ne puisse fonctionner que branché à un PC équipé au moins d’une GeForce RTX 2070 ou Radeon RX 5700 XT. On peut aussi regretter que pour 999 dollars, aucune manette ne soit incluse dans la boite (le Beyond est compatible avec tous les accessoires Steam VR) et qu’il faille en sus acheter une sangle audio pour juste avoir du son en plus de l’image !

Sceptiques nous sommes donc pour ce casque disponible en précommande à 999 dollars et livrable dès cet été aux Etats-Unis avant de débarquer en Europe et au Canada. L’ l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon seront servis un peu plus tard.