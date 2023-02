Free Transfert devient disponible pour tout le monde et ajoute une version premium

Le service Free Transfert était jusqu’à présent réservé aux clients de l’opérateur et s’ouvre aujourd’hui pour toucher tout le monde. En effet, les clients d’Orange, SFR, Bouygues Telecom ou n’importe quel autre fournisseur d’accès peuvent en profiter.

Free Transfert offre la possibilité de stocker provisoirement des fichiers volumineux afin de pouvoir les transmettre à ses proches. En d’autres termes, vous avez la possibilité d’envoyer de gros fichiers via une interface aux personnes de votre choix. Elles recevront une notification par e-mail leur permettant de télécharger ce contenu sur Internet.

Les internautes qui ne sont pas abonnés à Free peuvent utiliser gratuitement le service, mais il y a des limites. La taille maximale d’un fichier est de 10 Go, la durée de disponibilité est de 7 jours et il est possible d’envoyer le lien à 10 destinataires. Pour leur part, les abonnés Free ont le droit à une offre premium qui se veut plus avantageuse. Pour la taille déjà : il n’y a pas de limite. Il est possible de mettre en ligne un fichier de plusieurs dizaines de Go et le service l’acceptera. Aussi, la durée de disponibilité du fichier est de 30 jours. Quant au nombre de destinataires, c’est 50 au maximum.

Le service Free Transfert est disponible depuis l’adresse transfert.free.fr.