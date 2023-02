Tesla : les robots impressionnants de la Gigafactory de Berlin

La Gigafactory de Berlin est l’une des usines de production de véhicules parmi les plus modernes du monde. Tesla nous le rapelle en publiant un long thread qui dévoile les différentes procédures d’assemblage d’une Tesla Model Y ainsi que les machines-outils incroyablement sophistiquées qui permettent cette fabrication quasi automatisée. Plus de 600 robots participent ainsi à l’assemblage d’une Tesla dont « l’un des plus grands robots industriels jamais construits, nommé Godzilla ». Ce robot géant s’active dans l’atelier peinture afin de manipuler de grands morceaux de carrosseries tandis que d’autres robots passent des couches de différentes teintes.

Giga Berlin is home to our most advanced paint system yet, enabling multi-layer painting for depth, dimension & a hand-painted look pic.twitter.com/W4mCZWfF7D — Tesla (@Tesla) February 13, 2023

Tout au long de la chaîne de montage, le véhicule fera halte dans plus de 20 stations automatisées, chacune de ces stations ayant un rôle bien défini (assembler l’intérieur de l’habitacle, l’unité de transmission, les sièges, etc.). Bref, l’usine allemande de Tesla est un bijou de technologie industrielle, un bijou au service de la fabrication de VE tout autant à la pointe de la tech. Ce haut degré d’automatisation s’articule tout de même avec des postes tenus cette fois par des êtres humains (comme on peut le voir dans le thread), mais pour combien de temps encore ?