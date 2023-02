En 2022, le marché du smartphone s’est écroulé en Afrique

Le marché du smartphone a subi de plein fouet la crise mondiale inflationniste. Les ventes du secteur ont chuté de 11,3% (chiffres IDC) dans le monde et certaines zones géographiques ont été encore plus durement touchées. C’est le cas en Afrique, où les ventes d’appareils mobiles se sont effondrées de 18% en 2022 si l’on en croit IDC. Seuls 73,4 millions de smartphones ont été vendus sur le continent, les 2/3 de ses ventes étant réalisées par 3 fabricants, Samsung, et les chinois Tecno et Itel. On note aussi que ce marché est dominé par les appareils low cost : 82% des ventes concernent des smartphones dont le prix est inférieur à 200 dollars. Dans deux pays du continent, la chute des vente est même vertigineuse. Ainsi, l’Egypte et la Tunisie enregistrent un déclin du marché mobile de respectivement 63 et 33% !

En Egypte, ce gros coup de grisou est principalement attribuable à de nouvelles taxes à l’importation qui ont abouti à une envolée des prix et à une grosse tension sur les stocks disponibles. La grave crise économique que traverse actuellement le pays n’a pas non plus aidé le secteur. En Tunisie, c’est un peu la même, avec une augmentation drastique des tarifs de douane et des taxes à l’import. En revanche, le Kenya et l’Afrique du Sud font même mieux que la moyenne mondiale (-11%) avec des baisses de ventes de seulement 4 et 5% respectivement. Les analystes restent cependant optimistes concernant un rebond du marché africain dès cette année : l’arrivée de modèles plus abordables et surtout le taux d’équipement encore faible en smartphone garantirait un gros mieux à partir du second semestre 2023…