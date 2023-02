Windows 11 : les mises à jour plus rapides à installer arrivent bientôt

Windows 11 va améliorer l’expérience des mises à jour avec l’arrivée prochaine d’UUP (Unified Update Platform), un système de Microsoft qui a pour vocation de réduire la taille des mises à jour et accélérer leur installation.

Cette plateforme avait été présentée pour la première fois en octobre dernier et voilà qu’elle sera une réalité le 28 mars. Grâce à l’UUP, Microsoft promet des téléchargements jusqu’à 30% plus petits et donc plus rapides à installer. D’autres améliorations incluent des intégrations de mises à jour cumulatives et de fonctionnalités, ce qui signifie moins de temps de redémarrage, des téléchargements réduits et plus encore.

Voici les avantages mis en avant par Microsoft :

Réduction jusqu’à 30% des téléchargements pour les mises à jour de qualité

Intégration des mises à jour cumulatives aux mises à jour des fonctionnalités (c’est-à-dire que vous pouvez être à jour en un seul redémarrage).

Conservation transparente des packs de langues et des fonctionnalités optionnelles installés lors des mises à jour des fonctionnalités.

Réduction des téléchargements pour les mises à jour des fonctionnalités.

Restauration automatique du système d’exploitation pendant le processus de mise à jour.

Acquisition par l’utilisateur final des packs linguistiques et des fonctionnalités optionnelles.

D’autre part, la lenteur des téléchargements et des installations a été un problème qui touchait les testeurs membres du programme Insider de Windows 11, en particulier le canal Dev. Récemment, Microsoft a déclaré se pencher activement sur le problème, et avec la dernière version du canal Dev, Microsoft affirme avoir résolu ces temps de mise à jour plus longs que prévu.