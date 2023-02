Wi-R : la technologie de transfert de données qui fonctionne… au toucher

Après le Wi-Fi 7, le Wi-R ? Développé par la startup Ixana, le Wi-R est une technologie qui s’appuie sur les champs électroquasistatiques (ou EQS). Dans le détail, cela signifie qu’une simple poignée de main est suffisante pour transmettre des informations entre deux individus, le corps faisant alors office d’antenne. Le Wi-R fonctionne sans fils à une distance de 10 cm (et de 2 à 5 mètres avec conducteur), mais c’est bien sûr le transfert de données par simple contact qui reste l’aspect le plus spectaculaire de cette techno.



La vidéo de présentation montre deux individus se partageant de la musique jusqu’à l’enceinte connectée, et ce uniquement en se tenant la main ! Au delà de la musique, ce sont tous les types de données numériques qui peuvent être transférés via cette technologie. Alors certes, la bande passante reste pour l’instant limité à 1 Mb/s, mais les prochains prototypes devraient disposer de 20 fois plus de débit.

Le Wi-R a un autre gros avantage par rapport au Wi-Fi classique, celui de peu consommer, jusqu’à 100 fois moins que le Bluetooth par exemple. Le niveau de miniaturisation obtenu permet aussi d’envisager le Wi-R sur de nombreux accessoires. Il suffirait ainsi de toucher du doigt son casque audio pour transférer de la musique ou de la vidéo dans un casque de réalité mixte. Prometteur…