Colonisation de Mars : de futurs habitats imprimés en 3D ?

Mars est encore loin, mais cela ne réfrène pas l’enthousiasme de la NASA qui continue de plancher sur une future et lointaine colonisation de la planète rouge. Et parce qu’il faut bien commencer quelque part, l’agence spatiale américaine a lancé le NASA’s international 3D Printed Habitat Challenge, une sorte de concours des meilleurs projets d’habitats martiens imprimés en 3D.

Parmi les quelques dossiers retenus, on note tout particulièrement le concept de colonie conçu par la société de design Hassel Studio en collaboration avec les ingénieurs de Eckersley O’Callaghan (EOC). La coque de protection de ces modules martiens serait imprimé en 3D dans du régolithe martien, un matériau facilement disponible puisqu’il est composé principalement de terre meuble et de roche martienne. On note ici que l’idée n’est pas nouvelle : l’ESA a déjà imaginé le projet d’une colonie lunaire imprimée en 3D avec de la régolithe.

L’impression 3D serait assurée par une armada de robots spécialisés et capables de fonctionner en « troupeau ». Ces robots seraient bien sûr envoyés sur Mars avant l’arrivée des premiers colons martiens. Les astronautes auraient en revanche la charge de « meubler » l’intérieur de la colonie, notamment avec des Pods gonflables. Ces 6 pods d’habitation auront une fonction bien précise : stockage, centre médical, quartiers privés, salle de sport, laboratoire, serre, atelier de travail, rien que du fonctionnel en somme . D’autres projets ont été retenus par la NASA, que nous ne manqueront pas de vous présenter bientôt…