Résultats : Sega déçoit, mais Sonic Frontiers cartonne

Sega Sammy vient de publier ses résultats pour la période fiscale en cours (avril à décembre 2022) et il y a du bon et du moins bon au menu. Dans la colonne des petites déceptions, le chiffre d’affaires atteint 1,9 milliard d’euros (sur 9 mois donc) et les bénéfices nets culminent à 232 millions d’euros. C’est mieux que lors de la période identique de 2021 (1,6 milliard de CA et 208 millions d’euros de bénéfices nets), mais l’on pouvait en attendre plus avec le riche catalogue Sega de ces derniers mois.

Sonic Frontiers atteint tout de même près de 3 millions de ventes (2,9 millions exactement) et Persona 5 Royal (développé par Atlus) s’est écoulé à 1,3 million d’exemplaires sur PS5, Xbox Series, Switch et Steam, soit 3,3 millions de ventes en comptant celles réalisées précédemment sur PS4. Pour Sonic, le score est même plus impressionnant encore si l’on compte les ventes de tous les jeux de la franchise sur la période, soit 6,7 millions de titres écoulés. Sega se donnait pour objectif de vendre 34,2 millions de jeux sur son année fiscale, mais à rabaissé ces prétentions à 28,2 millions, ce qui est finalement logique au vu des chiffres de ventes de jeux sur les 9 premiers mois fiscaux (20,7 millions de jeux écoulés).

Intéressant à noter, les résultats des jeux free-to-play atteignent presque ceux des jeux « premium », soit 336 millions d’euros pour Hatsune Miku : Colorful Stage, Phantasy Star Online 2 : New Genesis et Sega Pocket Club Manager, contre 395 millions d’euros pour Sonic, Persona et les autres jeux payants. A noter que les résultats publiés incluent aussi les revenus des machines à sous de type Pachinko.